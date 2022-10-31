В Молдове упала российская ракета, которую сбила украинская ПВО

На севере Молдовы упала российская ракета, которую сбила украинская система противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Молдовы.
"Сегодня утром в северном конце города Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной упала ракета, сбитая украинской противовоздушной системой", - сказано в нем.
Информации о жертвах нет, однако повреждены окна нескольких домов в Наславче.
По информации от украинских властей, сегодня утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча.
Российская атака не повредила дамбу, но повреждения получили электрические компоненты, связанные с ней.
Украинские власти заявляют, что на данный момент угрозы наводнения нет. Силы МВД оцепили район падения ракеты во избежание возможной опасности, на месте работает документальная группа.
Отметим, что сегодня украинские силы ПВО сбили 44 из 50 российских ракет.
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