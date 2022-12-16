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У Молдові виникли перебої зі світлом через російський ракетний обстріл України

Фото: у Молдові виникли перебої зі світлом через російський ракетний обстріл України (pixibay.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Молдові виникли перебої в електроенергетичній системі через ракетні удари РФ по інфраструктурі України 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

У держпідприємстві Moldelectrica повідомили, що ризик відключення електрики в Молдові дуже високий.

Нагадаємо, 16 грудня окупанти вдалися до чергового масованого обстрілу території України. Через це виникли масові перебої з електроенергією у низці регіонів.

У Повітряних силах повідомили, що окупанти випустили Україною понад 60 ракет.

Крім того, сьогодні Росія вперше запустила стратегічні літаки Ту-95 із ракетами з Енгельса.

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МолдоваЕлектроенергіяВійна Росії проти Україниракетный удар