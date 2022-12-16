Масований удар по Україні: росіяни вперше запустили Ту-95 з аеродрому Енгельс, - Ігнат

Російська армія під час масованої атаки на Україну 16 грудня вперше підняла стратегічні літаки Ту-95 із ракетами з Енгельса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Юрія Ігната у коментарі " Суспільному ".

За словами Ігната, війська випустили Україною "все, що в них було", крім іранських дронів-камікадзе.

"Дронів не було, проте росіяни застосовували все, що в них було окрім дронів. Піднімали Ту-95, СУ-35, МІГ-31. Особливості як такої не було, проте вперше запускали Ту-95 з Енгельса. Раніше такого не було" , - Розповів він.