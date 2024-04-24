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У Молдові судитимуть голову Гагаузії, яка до цього зустрічалася з Путіним

Архівне фото: Володимир Путін і Євгенія Гуцул (t.me/evgheniagutul)
Автор: Дмитро Браславський

У Молдові передали до суду справу щодо голови Гагаузії Євгенії Гуцул. Її звинувачують у перевезенні грошей із Росії, які потім використовували для фінансування політичної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Деталі справи

Антикорупційна прокуратура Молдови завершила розслідування і передала до суду справу проти глави Гагаузії Євгенії Гуцул і керівника головного офісу партії "Шор" у Кишиневі.

Слідство встановило, що Гуцул, працюючи секретаркою в неконституційній партії "Шор", із 2019 до 2022 року систематично та щодня ввозила в Молдову гроші з Росії. Їх використовували для фінансування політичної діяльності партії.

Також Гуцул звинувачують у координації діяльності деяких офісів партії. За даними правоохоронців, вона, як співучасниця злочину, з жовтня по листопад 2022 року відповідала за перевірку списків і винагороду учасникам протестів, що відбувалися біля будівель державних установ у Кишиневі. 

Антикорупційна прокуратура звинувачує Гуцул у свідомому отриманні грошей від організованого злочинного угруповання для фінансування діяльності партії - майже 42,5 млн леїв (2,3 млн доларів). Їй загрожує до семи років в'язниці. У березні Гуцул у Москві зустрічалася із диктатором Володимиром Путіним.

Не перший скандал із Гуцулом

На початку квітня президент Молдови Майя Санду звинуватила голову Гагаузії у підтримці війни РФ проти України. Ця заява надійшла після візиту Гуцул до Москви.

А днями проросійські сили Молдови приїжджали до Москви. Там вони утворили новий антиєвропейський політичний блок, який підтримує Гуцул.

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