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В Молдове будут судить главу Гагаузии, которая до этого встречалась с Путиным

Архивное фото: Владимир Путин и Евгения Гуцул (t.me/evgheniagutul)
Автор: Дмитрий Браславский

В Молдове передали в суд дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. Ее обвиняют в перевозке денег из России, которые затем использовались для финансирования политической деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Детали дела

Антикоррупционная прокуратура Молдовы завершила расследование и передала в суд дело против главы Гагаузии Евгении Гуцул и руководителя главного офиса партии "Шор" в Кишиневе.

Следствие установило, что Гуцул, работая секретаршей в неконституционной партии "Шор", с 2019 по 2022 год систематически и ежедневно ввозила в Молдову деньги из России. Их использовали для финансирования политической деятельности партии.

Также Гуцула обвиняют в координации деятельности некоторых офисов партии. По данным правоохранителей, она, как соучастница преступления, с октября по ноябрь 2022 года отвечала за проверку списков и вознаграждение протестующим участникам возле зданий государственных учреждений в Кишиневе.

Антикоррупционная прокуратура обвиняет Гуцул в сознательном получении денег от организованной преступной группировки для финансирования деятельности партии - почти 42,5 млн леев (2,3 млн долларов). Ей грозит до семи лет тюрьмы. В марте Гуцул в Москве встречалась с диктатором Владимиром Путиным.

Не первый скандал с Гуцул

В начале апреля президент Молдовы Майя Санду обвинила главу Гагаузии в поддержке войны РФ против Украины. Это заявление поступило после визита Гуцул в Москву.

А на днях пророссийские силы Молдовы приезжали в Москву. Там они создали новый антиевропейский политический блок, который поддерживает Гуцул.

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