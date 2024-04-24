Детали дела

Антикоррупционная прокуратура Молдовы завершила расследование и передала в суд дело против главы Гагаузии Евгении Гуцул и руководителя главного офиса партии "Шор" в Кишиневе.

Следствие установило, что Гуцул, работая секретаршей в неконституционной партии "Шор", с 2019 по 2022 год систематически и ежедневно ввозила в Молдову деньги из России. Их использовали для финансирования политической деятельности партии.

Также Гуцула обвиняют в координации деятельности некоторых офисов партии. По данным правоохранителей, она, как соучастница преступления, с октября по ноябрь 2022 года отвечала за проверку списков и вознаграждение протестующим участникам возле зданий государственных учреждений в Кишиневе.

Антикоррупционная прокуратура обвиняет Гуцул в сознательном получении денег от организованной преступной группировки для финансирования деятельности партии - почти 42,5 млн леев (2,3 млн долларов). Ей грозит до семи лет тюрьмы. В марте Гуцул в Москве встречалась с диктатором Владимиром Путиным.