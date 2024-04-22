Проросійська опозиція Молдови створила антиєвропейський політичний блок, - Bloomberg
Проросійська опозиція Молдови у неділю приїжджала до Москви. Там вони створили новий антиєвропейський політичний блок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Блок під назвою "Перемога" пов'язаний з олігархом Іланом Шором прагне кинути виклик президенту Майє Санду та її проєвропейському уряду на виборах, які пройдуть у період з жовтня по середину 2025 року. Мета блоку - зірвати запланований процес вступу країни до Європейського Союзу.
Шор засуджений до 15 років позбавлення волі в Молдові за організацію афери, внаслідок якої з банківської системи країни було вкрадено 1 млрд доларів. На цей час він живе в Ізраїлі, де народився і часто їздить до Москви. Молдова запросила його екстрадицію через Інтерпол.
Молдавська влада попередила, що угруповання є основним інструментом, який Москва використовує, щоб спробувати дестабілізувати країну.
"Вся країна побачила в Москві зрадників країни. Вони були там створені, неподалік Кремля, щоб було зрозуміло, на кого вони працюють і кому служать", - заявив у Facebook Андрій Спіну, міністр інфраструктури та регіонального розвитку, член правлячої партії PAS.
Згідно з останнім опитуванням громадської думки, опублікованим у Кишиневі, дві партії, пов'язані з Шором - "Шанс" і "Ренесанс" - мають підтримку на рівні 11,7%. Дві інші партії не були включені до опитування, оскільки вони ще надто малі, а п'ята, партія "Шор", була визнана у Молдові неконституційною.
Російський вплив у Молдові
Проросійські партії контролюють автономну область Молдови Гагаузію, що знаходиться між Україною та Румунією, і сподіваються перетворити цю територію на сепаратистську державу, подібну до Придністров'я. Це створює постійну загрозу безпеці для центральної влади Кишинева.
Раніше ми писали, що голова Гагаузії Євгенія Гуцул поїхала до Москви, де зустрічалася особисто із російським диктатором Володимиром Путіним.
До речі, президент Молдови Майя Санду заявила, що російське втручання посилюється з просуванням країни до інтеграції до Європи.
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