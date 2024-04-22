Проросійська опозиція Молдови створила антиєвропейський політичний блок, - Bloomberg

Проросійська опозиція Молдови у неділю приїжджала до Москви. Там вони створили новий антиєвропейський політичний блок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Блок під назвою "Перемога" пов'язаний з олігархом Іланом Шором прагне кинути виклик президенту Майє Санду та її проєвропейському уряду на виборах, які пройдуть у період з жовтня по середину 2025 року. Мета блоку - зірвати запланований процес вступу країни до Європейського Союзу.

Шор засуджений до 15 років позбавлення волі в Молдові за організацію афери, внаслідок якої з банківської системи країни було вкрадено 1 млрд доларів. На цей час він живе в Ізраїлі, де народився і часто їздить до Москви. Молдова запросила його екстрадицію через Інтерпол.

Молдавська влада попередила, що угруповання є основним інструментом, який Москва використовує, щоб спробувати дестабілізувати країну.

"Вся країна побачила в Москві зрадників країни. Вони були там створені, неподалік Кремля, щоб було зрозуміло, на кого вони працюють і кому служать", - заявив у Facebook Андрій Спіну, міністр інфраструктури та регіонального розвитку, член правлячої партії PAS.