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У Молдові спростували російський фейк про екстрадицію українських чоловіків

Фото: міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой (facebook.com/mihai.popsoi)
Автор: Тетяна Степанова

Російські пропагандисти поширили інформацію, що Молдова готова негайно екстрадувати до України чоловіків призовного віку. Про це нібито заявив міністр закордонних справ країни Міхай Попшой. У МЗС стверджують, що це частина навмисної дезінформаційної кампанії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Міхай Попшой ніколи не робив подібних заяв. Коли міністр робить публічну заяву, її публікують на комунікаційних платформах МЗС і міністра. Неправдиве приписування неіснуючих заяв - це частина навмисної дезінформаційної кампанії, спрямованої проти Молдови з метою внести розкол у суспільство або дезінформувати його", - зазначили в МЗС.

У відомстві закликали громадян перевіряти першоджерела інформації.

Повернення українських чоловіків з-за кордону

Нагадаємо, раніше у деяких країнах ЄС заявляли, що сприятимуть поверненню чоловіків призовного віку в Україну. Це сталося після того, як Україна призупинила надання консульських послуг чоловікам від 18 до 60 років. В українському МЗС це рішення назвали питанням справедливості.

Однак консульські послуги відновили 18 травня відповідно до нових положень закону про мобілізацію.

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МолдоваФейкиМобілізація в Україні