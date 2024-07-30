У Молдові спростували російський фейк про екстрадицію українських чоловіків

Повернення українських чоловіків з-за кордону

Нагадаємо, раніше у деяких країнах ЄС заявляли, що сприятимуть поверненню чоловіків призовного віку в Україну. Це сталося після того, як Україна призупинила надання консульських послуг чоловікам від 18 до 60 років. В українському МЗС це рішення назвали питанням справедливості.

Однак консульські послуги відновили 18 травня відповідно до нових положень закону про мобілізацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.