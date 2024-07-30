RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Молдове опровергли российский фейк об экстрадиции украинских мужчин

Фото: министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой (facebook.com/mihai.popsoi)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты распространили информацию, что Молдова готова немедленно экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста. Об этом якобы заявил министр иностранных дел страны Михай Попшой. В МИДе утверждают, что это часть умышленной дезинформационной кампании РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Михай Попшой никогда не делал подобных заявлений. Когда министр делает публичное заявление, его публикуют на коммуникационных платформах МИД и министра. Неправдивое приписывание несуществующих заявлений - это часть умышленной дезинформационной кампании, направленной против Молдовы с целью внести раскол в общество или дезинформировать его", - отметили в МИДе.

В ведомстве призвали граждан проверять первоисточники информации.

Возвращение украинских мужчин из-за границы

Напомним, ранее в некоторых странах ЕС заявляли, что будут способствовать возвращению мужчин призывного возраста в Украину. Это произошло после того, как Украина приостановила предоставление консульских услуг мужчинам от 18 до 60 лет. В украинском МИДе это решение назвали вопросом справедливости.

Однако консульские услуги возобновили 18 мая в соответствии с новыми положениями закона о мобилизации.

Добавим, недавно сообщалось, что Киев обсуждает с Кишиневом возвращение домой украинских уклонистов, которые выехали из страны незаконно и остаются в Молдове. Определенное количество таких беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваФейкиМобилизация в Украине