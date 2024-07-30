В Молдове опровергли российский фейк об экстрадиции украинских мужчин

Возвращение украинских мужчин из-за границы

Напомним, ранее в некоторых странах ЕС заявляли, что будут способствовать возвращению мужчин призывного возраста в Украину. Это произошло после того, как Украина приостановила предоставление консульских услуг мужчинам от 18 до 60 лет. В украинском МИДе это решение назвали вопросом справедливости.

Однако консульские услуги возобновили 18 мая в соответствии с новыми положениями закона о мобилизации.

Добавим, недавно сообщалось, что Киев обсуждает с Кишиневом возвращение домой украинских уклонистов, которые выехали из страны незаконно и остаются в Молдове. Определенное количество таких беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище.

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