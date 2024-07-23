Україна обговорює з Молдовою можливість повернення ухилянтів, які туди втекли

Київ обговорює з офіційним Кишиневом повернення додому українських ухилянтів, які виїхали з країни незаконно і залишаються у Молдові. Певна кількість таких втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок.

Про це розповів посол України у Молдові Марко Шевченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Він розповів, що Київ веде "певний діалог" з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови. За словами посла, певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються "незрозуміло куди". Їх не затримують, тож вони, ймовірно, або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості таких людей немає. "Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці – що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку", - зазначив Шевченко.