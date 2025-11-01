В Молдові розпочав роботу новий уряд під керівництвом Мунтяну

Уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну сьогодні, 1 листопада, офіційно розпочав роботу після складання присяги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Урочиста церемонія відбулася в будівлі адміністрації президента за участі президента Майї Санду та спікера парламенту Ігоря Гросу.
Повідомляється, що після того як усі члени нового уряду присягнули сумлінно виконувати свої обов’язки, президент країни звернулася до них із промовою.
Санду наголосила, що уряд під керівництвом Мунтяну повинен приділити особливу увагу підвищенню ефективності роботи та якості державних послуг.
Вона також підкреслила важливість продовження реформ у сферах освіти, юстиції, енергетики, державного управління та інших напрямках, які є ключовими для євроінтеграційного курсу Молдови.
28 вересня 2025 року в Молдові відбулися парламентські вибори, які визначили подальший курс країни між ЄС та Росією.
Проєвропейська партія президентки Майї Санду "Дія і солідарність" (PAS) здобула близько половини голосів і зберегла більшість у парламенті. Її головним опонентом став проросійський блок Patriotic Electoral Bloc, який посів друге місце.
Згодом стало відомо, що новим прем'єр-міністром Молдови став Александру Мунтяну. Відповідний декрет підписала президентка Майя Санду.
Новопризначений прем'єр 20 років проживав в Україні, а після російського вторгнення 2022 року переїхав до Бухареста. Він також брав активну участь у громадянському суспільстві, будучи президентом Американської торгової палати в Молдові.
Детальніше про вибори у Молдові - читайте у матеріалі РБК-Україна.