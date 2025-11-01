RU

В Молдове начало работу новое правительство под руководством Мунтяну

Фото: Александру Мунтяну (facebook.com/alexandru_munteanu64)
Автор: Константин Широкун

Правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну сегодня, 1 ноября, официально начало работу после принятия присяги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Торжественная церемония состоялась в здании администрации президента при участии президента Майи Санду и спикера парламента Игоря Гросу.

Сообщается, что после того как все члены нового правительства присягнули добросовестно выполнять свои обязанности, президент страны обратилась к ним с речью.

Санду отметила, что правительство под руководством Мунтяну должно уделить особое внимание повышению эффективности работы и качества государственных услуг.

Она также подчеркнула важность продолжения реформ в сферах образования, юстиции, энергетики, государственного управления и других направлениях, которые являются ключевыми для евроинтеграционного курса Молдовы.

 

Выборы в Молдове

28 сентября 2025 года в Молдове состоялись парламентские выборы, которые определили дальнейший курс страны между ЕС и Россией.

Проевропейская партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) получила около половины голосов и сохранила большинство в парламенте. Ее главным оппонентом стал пророссийский блок Patriotic Electoral Bloc, который занял второе место.

Впоследствии стало известно, что новым премьер-министром Молдовы стал Александру Мунтяну. Соответствующий декрет подписала президент Майя Санду.

Новоназначенный премьер 20 лет проживал в Украине, а после российского вторжения в 2022 году переехал в Бухарест. Он также принимал активное участие в гражданском обществе, будучи президентом Американской торговой палаты в Молдове.

Подробнее о выборах в Молдове - читайте в материале РБК-Украина.

