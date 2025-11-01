В Молдове начало работу новое правительство под руководством Мунтяну

Торжественная церемония состоялась в здании администрации президента при участии президента Майи Санду и спикера парламента Игоря Гросу.

Сообщается, что после того как все члены нового правительства присягнули добросовестно выполнять свои обязанности, президент страны обратилась к ним с речью.

Санду отметила, что правительство под руководством Мунтяну должно уделить особое внимание повышению эффективности работы и качества государственных услуг.

Она также подчеркнула важность продолжения реформ в сферах образования, юстиции, энергетики, государственного управления и других направлениях, которые являются ключевыми для евроинтеграционного курса Молдовы.