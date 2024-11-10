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У Молдові "рішуче засудили" падіння двох безпілотників РФ

Фото: глава МЗС Молдови Міхай Попшой (facebook.com/mihai.popsoi)
Автор: Едуард Ткач

На території Молдови після нічної російської атаки дронів проти України знайшли два БGЛА. Країна "рішуче засудила" дії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави МЗС Молдови Міхая Попшоя у соцмережі Х.

Він підтвердив, що в Молдові впали два російські безпілотники-приманки, які використовувалися з метою введення в оману протиповітряної оборони України.

Також Попшой додав, що ворожі БпЛА наразили на небезпеку життя молдован, порушивши повітряний простір Молдови.

"Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і знову заявляємо про засудження жорстокої війни Росії проти України", - резюмував глава молдовського МЗС.

Нагадаємо, що в ніч на 10 листопада росіяни знову масовано атакували Україну дронами. Зокрема, ворожі БпЛА летіли в бік Одеси та Одеської області, яка безпосередньо межує з Молдовою.

У Повітряних силах ЗСУ вранці повідомляли, що десяток безпілотників збилися з курсу і залетіли на територію Білорусі та Молдови. Так, удень стало відомо, що на території молдовської держави було виявлено один безпілотник росіян. Трохи пізніше знайшли другий.

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