У Молдові "рішуче засудили" падіння двох безпілотників РФ

Він підтвердив, що в Молдові впали два російські безпілотники-приманки, які використовувалися з метою введення в оману протиповітряної оборони України.

Також Попшой додав, що ворожі БпЛА наразили на небезпеку життя молдован, порушивши повітряний простір Молдови.

"Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і знову заявляємо про засудження жорстокої війни Росії проти України", - резюмував глава молдовського МЗС.