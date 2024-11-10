В Молдове "решительно осудили" падение двух беспилотников РФ

Напомним, что в ночь на 10 ноября россияне вновь массированно атаковали Украину дронами. В частности, вражеские БпЛА летели в сторону Одессы и Одесской области, которое непосредственно граничит с Молдовой.

В Воздушных силах ВСУ утром сообщали, что десяток беспилотников сбились с курса и залетели на территорию Беларуси и Молдовы. Так, днем стало известно, что на территории молдавского государства было обнаружено один беспилотник россиян. Немного позже нашли второй.

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