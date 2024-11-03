У Молдові проходить другий тур виборів президента

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00.

У країні та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 - на території Молдови, а 231 - за кордоном.

Всього зареєстровано 2,7 млн виборців. За виборами стежать 2400 спостерігачів.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Молдові відбувся 20 жовтня. Громадяни брали участь не лише у виборах, але й у референдумі, який мав би визначити подальший курс країни.

Проєвропейський кандидат, чинна президентка Майя Санду здобула перемогу. За неї проголосувало 42,45% виборців. Її головний опонент Олександр Стояногло, якого підтримує проросійська Партія соціалістів, набрав 25,98%.

