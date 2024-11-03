У Молдові проходить другий тур виборів президента
У Молдові у неділю, 3 листопада, проходить другий тур президентських виборів. За пост президента змагаються Майя Санду та Олександр Стояногло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00.
У країні та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 - на території Молдови, а 231 - за кордоном.
Всього зареєстровано 2,7 млн виборців. За виборами стежать 2400 спостерігачів.
Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Молдові відбувся 20 жовтня. Громадяни брали участь не лише у виборах, але й у референдумі, який мав би визначити подальший курс країни.
Проєвропейський кандидат, чинна президентка Майя Санду здобула перемогу. За неї проголосувало 42,45% виборців. Її головний опонент Олександр Стояногло, якого підтримує проросійська Партія соціалістів, набрав 25,98%.
Експертка Анжела Грамада у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна зазначила, що поки недостатньо показників для того, щоб сказати, що Майя Санду переможе. Крім того, результати голосування зададуть тон парламентським виборам наступного року. Партія Санду буде боротися за збереження більшості.
У Молдові звинуватили Росію у втручанні у вибори. Кишинів заявив, що РФ витратила 100 млн євро, щоб зірвати вибори та референдум.
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