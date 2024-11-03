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В Молдове проходит второй тур выборов президента

Кишинев, Воскресенье 03 ноября 2024 09:22
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В Молдове проходит второй тур выборов президента Фото: в Молдове проходит второй тур выборов президента (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Молдове в воскресенье, 3 ноября, проходит второй тур президентских выборов. За пост президента соревнуются Майя Санду и Александр Стояногло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00.

В стране и за ее пределами работают 2219 участков, из которых 1988 - на территории Молдовы, а 231 - за рубежом.

Всего зарегистрировано 2,7 млн избирателей. За выборами следят 2400 наблюдателей.

Напомним, первый тур президентских выборов в Молдове прошел 20 октября. Граждане принимали участие не только в выборах, но и в референдуме, который должен определить дальнейший курс страны.

Проевропейский кандидат, действующая президент Майя Санду одержала победу. За нее проголосовало 42,45% избирателей. Ее главный оппонент Александр Стояногло, поддерживаемый пророссийской Партией социалистов, набрал 25,98%.

Эксперт Анжела Грамада в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина отметила, что пока недостаточно показателей для того, чтобы сказать, что Майя Санду победит. Кроме того, результаты голосования зададут тон парламентским выборам в следующем году. Партия Санда будет бороться за сохранение большинства.

В Молдове обвинили Россию во вмешательстве в выборы. Кишинев заявил, что РФ потратила 100 млн. евро, чтобы сорвать выборы и референдум.

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Молдова Президентские выборы Майя Санду
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