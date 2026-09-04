Від 20 до 100 євро: у Молдові Кремль вербує "малоцінних агентів" проти України

Молдовські спецслужби фіксують нову тенденцію, пов'язану з вербуванням громадян через месенджери. Йдеться про залучення людей до виконання завдань за межами Молдови, причому значна частина таких випадків пов'язана з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Очільник Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александру Мустяце завив, що молдовські спецслужби фіксують нову тенденцію, пов'язану з вербуванням громадян через месенджери, зокрема Telegram. Потім цих людей Кремль використовує для диверсійної діяльності за межами країни.

При чому йдеться не про вербування людей для безпосередньої участі у війні. Громадянам пропонують виконувати різні завдання розвідувального або диверсійного характеру.

Як відбувається вербування

Мустяце розповів, що людям спочатку пропонують відносно невеликі суми - від 20, 50 або 100 євро залежно від завдання. На першому етапі це можуть бути прості доручення: сфотографувати певне місце, сходити кудись і зробити фото або перевірити інформацію.

За словами глави СІБ, якщо людина погоджується на такі завдання та продовжує співпрацю, винагорода і складність доручень поступово зростають.

"Може дійти до "піди, візьми сумку і поклади її під машину" або чогось подібного", - сказав Мустяце.

Більшість випадків пов'язані з Україною

Глава СІБ підтвердив, що молдовських громадян вербують для виконання різних завдань саме на території України.

За його словами, молдовські та українські правоохоронці вже проводили спільні операції, під час яких затримували людей, залучених до такої діяльності. Молдовські спецслужби також провели кілька операцій, про частину з яких публічно не повідомляли.

Мустяце зазначив, що кількість громадян Молдови, які залучаються до такої діяльності за кордоном, зростає.

У СІБ попереджають про ризики

Мустяце назвав таких завербованих людей "малоцінними агентами" та пояснив, що навіть виконання, на перший погляд, простого завдання може становити ризик.

"Вже сам факт, що в Молдові перебувають наші громадяни, готові за 50 євро піти і зробити фотографію - це називається розвідкою на місцевості, яка становить ризик", - заявив глава СІБ.

Він додав, що молдовські спецслужби вже готуються до можливого поширення подібної активності всередині країни.