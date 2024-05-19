До Молдови прибули бійці ВПС США з військовою допомогою

18 травня до аеропорту Кишинева прибув літак C-17 Національної повітряної гвардії Північної Кароліни, США, для підтримки навчань PEACE SHIELD.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Молдові .

"Сполучені Штати пишаються своєю співпрацею з урядом та народом Молдови у прагненні до створення демократичного, процвітаючого та безпечного майбутнього", - йдеться у повідомленні посольства.

Крім того, літак доставив медичне і оборонне обладнання, яке буде передано Міністерству оборони Молдови в рамках американської допомоги.

35 військовослужбовців зі складу гвардії Північної Кароліни та ВПС США в Європі відпрацьовуватимуть тактики реагування на надзвичайні ситуації, необхідні для безпеки громадян Молдови.

Кремль поставив собі за мету зірвати євроінтеграцію Молдови. Для цього Москва, за словами міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя використовує різноманітні методи — від дипфейків, створених штучним інтелектом, до мішків з готівкою.

Глава розвідки Молдови Александру Мустята заявив, що Росія має намір зірвати президентські вибори та референдум щодо ЄС цього року.

Британська розвідка каже, що Росія планує націлити на Молдову хвилю так званих гібридних атак перед зазначеними подіями.

Нещодавно, 15 травня, Молдова оголосила про підписання угоди з Європейським Союзом про співпрацю у сфері безпеки і оборони.

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