В Молдову прибыли бойцы ВВС США с военной помощью

18 мая в аэропорт Кишинева прибыл самолет C-17 Национальной воздушной гвардии Северной Каролины, США для поддержки учений PEACE SHIELD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Молдове .

35 военнослужащих из гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе будут отрабатывать тактики реагирования на чрезвычайные ситуации, необходимые для безопасности граждан Молдовы.

Кроме того, самолет доставил медицинское и оборонное оборудование, которое будет передано Министерству обороны Молдовы в рамках американской помощи.

"Соединенные Штаты гордятся своим сотрудничеством с правительством и народом Молдовы в стремлении к созданию демократического, преуспевающего и безопасного будущего", - говорится в сообщении посольства.

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