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У Молдові анонсували угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони

Середа 15 травня 2024 06:46
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У Молдові анонсували угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони Ілюстративне фото: Молдова та ЄС заключать угоду у сфері безпеки та оборони (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Молдова оголосила про підписання угоди з Європейським Союзом про співпрацю у сфері безпеки і оборони. Ця угода дозволить розширити співпрацю у низці сфер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Зокрема, мова про співпрацю у таких сферах:

  • зміцнення стійкості;
  • кібербезпека;
  • боротьба з дезінформацією;
  • допомога оборонному сектору;
  • участь у місіях ЄС з врегулювання кризових ситуацій та інтегроване управління кордонами.

За даними МЗС Молдови, Партнерство у сфері безпеки та оборони - це політична угода про розширення співробітництва. Кишинів укладе її з ЄС "у найближчому майбутньому відповідно до цілей, викладених у Стратегії національної безпеки нашої країни".

"Партнерство функціонуватиме як парасольковий механізм для усіх заходів взаємодії між Молдовою та ЄС у таких сферах, як допомога блоку в укріпленні стійкості нашої країни, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору через Європейський інструмент миру, участь Молдови у місіях ЄС із керування кризами, інтегроване управління кордонами", - заявили в МЗС.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в період, коли Україна і Молдова почнуть переговори про вступ до ЄС, то їхній прогрес розглядатимуть окремо.

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