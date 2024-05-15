У Молдові анонсували угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони
Молдова оголосила про підписання угоди з Європейським Союзом про співпрацю у сфері безпеки і оборони. Ця угода дозволить розширити співпрацю у низці сфер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Зокрема, мова про співпрацю у таких сферах:
- зміцнення стійкості;
- кібербезпека;
- боротьба з дезінформацією;
- допомога оборонному сектору;
- участь у місіях ЄС з врегулювання кризових ситуацій та інтегроване управління кордонами.
За даними МЗС Молдови, Партнерство у сфері безпеки та оборони - це політична угода про розширення співробітництва. Кишинів укладе її з ЄС "у найближчому майбутньому відповідно до цілей, викладених у Стратегії національної безпеки нашої країни".
"Партнерство функціонуватиме як парасольковий механізм для усіх заходів взаємодії між Молдовою та ЄС у таких сферах, як допомога блоку в укріпленні стійкості нашої країни, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору через Європейський інструмент миру, участь Молдови у місіях ЄС із керування кризами, інтегроване управління кордонами", - заявили в МЗС.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в період, коли Україна і Молдова почнуть переговори про вступ до ЄС, то їхній прогрес розглядатимуть окремо.
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