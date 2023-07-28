В Молдові пошта призупинила доставку посилок до Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу підприємства.

Прийом всіх поштових відправлень до Росії призупиняється від сьогодні. Водночас відправлення з країни-окупанта до Молдови - й надалі надходитимуть до своїх клієнтів.

"У зв'язку з цим, ми докладаємо всіх зусиль для визначення логістичних шляхів і рішень в найкоротші терміни з метою відновлення процесу прийому та відправлення поштових відправлень в Російську Федерацію", - додає "Пошта Молдови".