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В Молдове почта приостановила доставку посылок в Россию

Фото: в Молдове почта приостановила доставку посылок в Россию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Государственное предприятие "Почта Молдовы" временно прекратило прием всех почтовых отправлений в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Прием всех почтовых отправлений в Россию приостанавливается с сегодняшнего дня. В то же время отправления из страны-оккупанта в Молдову - и в дальнейшем будут поступать к своим клиентам.

"В связи с этим, мы прилагаем все усилия для определения логистических путей и решений в кратчайшие сроки с целью восстановления процесса приема и отправки почтовых отправлений в Российскую Федерацию", - добавляет "Почта Молдовы".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Молдова в это время планирует выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе на фоне скандала со шпионажем.

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