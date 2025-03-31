У Молдові оголосили персонами "нон грата" трьох співробітників посольства РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Молдови.

Як заявили у відомстві, було відправлено "російському дипломату" ноту, в якій оголосили трьох співробітників російського диппредставництва "небажаними особами".

"Рішення молдовської влади ґрунтується на чітких доказах діяльності, що суперечить дипломатичному статусу на території Республіки Молдова. Дипломати повинні залишити країну", - сказано у повідомленні.

Наразі причин висилки співробітників російського посольства у МЗС Молдови не уточнили.

Варто нагадати, що сьогодні ми писали про те, що молдавському депутату Олександру Нестеровському, якого засудили до 12 років позбавлення волі, вдалося втекти в Придністров'я. У цьому йому допомагала Росія. Ймовірно, це пов'язано з тим, що він був соратником скандального проросійського олігарха Ілана Шора, який раніше втік із Молдови до Росії.