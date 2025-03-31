Росія допомогла засудженому молдовському депутату втекти в Придністров'я
Молдавському депутату Олександру Нестеровському, якого засудили до 12 років позбавлення волі, вдалося втекти в Придністров'я. У цьому йому допомагала Росія.
Про це заявив глава Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
"У нас є підтверджена інформація, що Росія допомогла Олександру Нестеровському уникнути взяття під варту. Ці дії - частина механізму гібридної агресії проти Молдови, про який спецслужба неодноразово попереджала", - підкреслив Мустяце.
За даними СІБ, Нестеровський за день до оголошення йому вироку прибув до російського посольства в Кишиневі. Після цього депутата перевезли в Придністров'я на автомобілі з дипломатичними номерами російського посольства.
"Відповідно, на момент винесення вироку Олександру Нестеровському до 12 років позбавлення волі в колонії закритого типу він уже перебував на території лівобережжя Дністра", - додає спецслужба.
Також Служба інформації та безпеки оприлюднила відео, на якому можна помітити, як Нестеровський приїжджає до російського посольства.
У чому звинувачують Нестеровського
Варто зауважити, що Олександр Нестеровський є соратником скандального проросійського олігарха Ілана Шора, який втік із Молдови до РФ.
Нестеровського підозрюють у тому, що він є частиною злочинної мережі, яку очолює Шор. Зокрема, йдеться про допомогу у здійсненні незаконного фінансування партії "Шор".
До слова, минулого тижня в Молдові затримали голову Гагаузької автономії Молдови Євгенію Гуцул.
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