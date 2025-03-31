В Молдове объявили персонами "нон грата" трех сотрудников посольства РФ
Молдова в понедельник, 31 марта, объявила трех сотрудников российского посольства персонами нон грата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Молдовы.
Как заявили в ведомстве, была отправлена "российскому дипломату" нота, в которой объявили трех сотрудников российского диппредставительства "нежелательными лицами".
"Решение молдавских властей основывается на четких доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова. Дипломаты должны покинуть страну", - сказано в сообщении.
Сейчас причин высылки сотрудников российского посольства в МИД Молдовы не уточнили.
Стоит напомнить, что сегодня мы писали о том, что молдавскому депутату Александру Нестеровскому, которого приговорили к 12 годам лишения свободы, удалось сбежать в Приднестровье. В этом ему помогала Россия. Вероятно, это связано с тем, что он был соратником скандального пророссийского олигарха Илана Шора, который ранее сбежал из Молдовы в Россию.
Также мы писали, что на прошлой неделе в Молдове задержали главу Гагаузской автономии Молдовы Евгению Гуцул.
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