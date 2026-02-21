ua en ru
Санду відкликала помилування засудженого в РФ громадянина Молдови: до чото тут Україна

Субота 21 лютого 2026 14:06
UA EN RU
Санду відкликала помилування засудженого в РФ громадянина Молдови: до чото тут Україна Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Одним зі організаторів замахів на відомих діячів України був раніше засуджений громадянин Молдови, який у 2022 році вийшов на волю через помилування президента Майї Санду. Тепер вона відкликала цей указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ziare.com та NewsMaker.

Читайте також: Спецслужби РФ готували ліквідацію відомих українських діячів: серед цілей був Юсов

Серед затриманих був громадян Молдови Ніколає Шепель, який у 2017 році отримав вирок у Росії за наркоторгівлю.

У 2019 році його перевели відбувати покарання у Молдову, а в 2022 році він вийшов на волю за помилуванням президента після відповідного клопотання засудженого та прокуратури.

В адміністрації Санду повідомили, що вона відкликала рішення про помилування Шепеля "після появи нової інформації щодо ймовірних зв'язків помилуваного зі злочинним угрупованням", що "суперечить передумовам, які були підставою для надання помилування".

Адміністрація президента пояснила, що акт помилування був наданий на підставі обставин, які більше не вважаються дійсними з огляду на нову інформацію.

Спецслужби РФ готували ліквідацію відомих українських діячів

Нагадаємо, вчора, 20 лютого, стало відомо, що Національна поліція, СБУ та правоохоронці Молдови попередили серію резонансних убивств публічних, військових та політичних діячів України. Їх готували російські спецслужби.

За даними правоохоронців, для виконання вказівок російських спецслужб вербували громадян Молдови, яких у подальшому направляли до України для виконання цільових ліквідацій.

Уже на території України вони збирали детальну інформацію про потенційні "об’єкти": місця проживання та роботи, маршрути пересування, місця перебування, а також опрацьовували можливі способи вчинення вбивства.

Після цього чекали вказівок від куратора, який підтримував зв'язок з російськими спецслужбістами.

Однією з цілей РФ був представник з питань стратегічної комунікації ГУР, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

