Санду відкликала помилування засудженого в РФ громадянина Молдови: до чото тут Україна

Одним зі організаторів замахів на відомих діячів України був раніше засуджений громадянин Молдови, який у 2022 році вийшов на волю через помилування президента Майї Санду. Тепер вона відкликала цей указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ziare.com та NewsMaker .

Серед затриманих був громадян Молдови Ніколає Шепель, який у 2017 році отримав вирок у Росії за наркоторгівлю.

У 2019 році його перевели відбувати покарання у Молдову, а в 2022 році він вийшов на волю за помилуванням президента після відповідного клопотання засудженого та прокуратури.

В адміністрації Санду повідомили, що вона відкликала рішення про помилування Шепеля "після появи нової інформації щодо ймовірних зв'язків помилуваного зі злочинним угрупованням", що "суперечить передумовам, які були підставою для надання помилування".

Адміністрація президента пояснила, що акт помилування був наданий на підставі обставин, які більше не вважаються дійсними з огляду на нову інформацію.