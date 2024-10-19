UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Молдові напередодні виборів люди почали отримувати фейкові повідомлення

Фото: будівля парламенти Молдови та прапор країни (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра у Молдові відбудуться президентські вибори та референдум. Напередодні цих подій люди все частіше почали отримувати фейкові повідомлення у месенджерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

У службі інформаційних технологій та кібербезпеки Молдови зазначили, що деякі повідомлення надходять із номерів телефонів Індонезії.

"Все більше людей отримують підозрілі повідомлення в WhatsApp та на інших платформах. Деякі, схоже, надходять з Індонезії, але в них йдеться про нашу країну. Ці повідомлення намагаються маніпулювати громадською думкою про референдум та вибори", - йдеться у повідомленні.

Крім того, служба порекомендувала громадянам, які отримали такі повідомлення, три варіанти дій:

  • заблокувати відправника;
  • повідомити у месенджері, що повідомлення є спамом;
  • поскаржитися на повідомлення.

Але головне, що радить служба - не розповсюджувати такі повідомлення.

Нагадаємо, вчора віце-прем'єр міністр Молдови Христина Герасимова заявила, що Росія витратила близько 100 млн євро, щоб спробувати зірвати вибори президента країни, а також референдум щодо вступу країни в ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія навчала громадян Молдови влаштовувати заворушення. Зокрема, молдовська поліція розкрила програму, згідно з якою сотні її громадян доправляли в Росію. Там вони нібито проходили навчання для вищезазначених діянь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова