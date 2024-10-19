У Молдові напередодні виборів люди почали отримувати фейкові повідомлення

У службі інформаційних технологій та кібербезпеки Молдови зазначили, що деякі повідомлення надходять із номерів телефонів Індонезії.

"Все більше людей отримують підозрілі повідомлення в WhatsApp та на інших платформах. Деякі, схоже, надходять з Індонезії, але в них йдеться про нашу країну. Ці повідомлення намагаються маніпулювати громадською думкою про референдум та вибори", - йдеться у повідомленні.

Крім того, служба порекомендувала громадянам, які отримали такі повідомлення, три варіанти дій:

заблокувати відправника;

повідомити у месенджері, що повідомлення є спамом;

поскаржитися на повідомлення.

Але головне, що радить служба - не розповсюджувати такі повідомлення.