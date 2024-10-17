Росія навчала громадян Молдови влаштовувати заворушення, - Reuters

Поліція Молдови розкрила програму, згідно з якою сотні її громадян доставлялися до Росії. Там вони нібито проходили навчання для влаштування громадських заворушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліція Молдови повідомила, що правоохоронні органи вважають, що група, пов’язануа з прокремлівським бізнесменом-втікачем Іланом Шором, організувала тренування для організації заворушень.

"Наразі антикорупційна прокуратура здійснює розслідування кількох кримінальних проваджень щодо підготовки масових заворушень в інтересах злочинного співтовариства", - повідомив прокурор Віктор Фуртуна.

Шор, який перебуває під санкціями США за ймовірне втручання у вибори від імені Росії, заперечує правопорушення або те, що був російським політичним помічником.

Влада заявила, що з червня людей регулярно вивозили групами по 20 осіб для проходження навчання в Росії.