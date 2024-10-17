Росія навчала громадян Молдови влаштовувати заворушення, - Reuters
Поліція Молдови розкрила програму, згідно з якою сотні її громадян доставлялися до Росії. Там вони нібито проходили навчання для влаштування громадських заворушень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Поліція Молдови повідомила, що правоохоронні органи вважають, що група, пов’язануа з прокремлівським бізнесменом-втікачем Іланом Шором, організувала тренування для організації заворушень.
"Наразі антикорупційна прокуратура здійснює розслідування кількох кримінальних проваджень щодо підготовки масових заворушень в інтересах злочинного співтовариства", - повідомив прокурор Віктор Фуртуна.
Шор, який перебуває під санкціями США за ймовірне втручання у вибори від імені Росії, заперечує правопорушення або те, що був російським політичним помічником.
Влада заявила, що з червня людей регулярно вивозили групами по 20 осіб для проходження навчання в Росії.
Варто зазначити, що останнім часом Росію відвідали понад 300 молодих людей з Молдови. Заявленим наміром були культурні заходи, тоді як насправді вони відвідали табори, де отримували інструкції щодо масових заворушень у Молдові, сказав глава національної поліції Віорел Чернаутяну.
Що відомо про Ілана Шора
Шор - молдавський політик, голова партії "Шор", популістської молдавської політичної партії.
Мінфін США повідомляв, що напередодні молдавських виборів 2021 року Росія планувала підірвати позиції президента Молдови Маї Санду та повернути Молдову у сферу впливу Росії.
Щоб підтримати ці зусилля, Шор працював із російськими людьми над створенням політичного альянсу для контролю над парламентом Молдови, який потім підтримав би кілька законодавчих актів на користь Російської Федерації.
У квітня минулого року у Молдові проросійського політика Шора засудили до 15 років ув'язнення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.