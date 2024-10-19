В Молдове накануне выборов люди начали получать фейковые сообщения

В службе информационных технологий и кибербезопасности Молдовы отметили, что некоторые сообщения поступают с номеров телефонов Индонезии.

"Все больше людей получают подозрительные сообщения в WhatsApp и на других платформах. Некоторые, похоже, поступают из Индонезии, но в них говорится о нашей стране. Эти сообщения пытаются манипулировать общественным мнением о референдуме и выборах", - говорится в сообщении.

Кроме того, служба порекомендовала гражданам, которые получили подобные сообщения, три варианта действий:

заблокировать отправителя;

сообщить в мессенджере, что сообщение является спамом;

пожаловаться на сообщение.

Но главное, что советует служба - не распространять такие сообщения.