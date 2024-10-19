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В Молдове накануне выборов люди начали получать фейковые сообщения

Фото: здание парламенты Молдовы и флаг страны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Завтра в Молдове пройдут президентские выборы и референдум. Накануне этих событий люди все чаще начали получать фейковые сообщения в мессенджерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

В службе информационных технологий и кибербезопасности Молдовы отметили, что некоторые сообщения поступают с номеров телефонов Индонезии.

"Все больше людей получают подозрительные сообщения в WhatsApp и на других платформах. Некоторые, похоже, поступают из Индонезии, но в них говорится о нашей стране. Эти сообщения пытаются манипулировать общественным мнением о референдуме и выборах", - говорится в сообщении.

Кроме того, служба порекомендовала гражданам, которые получили подобные сообщения, три варианта действий:

  • заблокировать отправителя;
  • сообщить в мессенджере, что сообщение является спамом;
  • пожаловаться на сообщение.

Но главное, что советует служба - не распространять такие сообщения.

Напомним, вчера вице-премьер министр Молдовы Кристина Герасимова заявила, что Россия потратила около 100 млн евро, чтобы попытаться сорвать выборы президента страны, а также референдум по вступлению страны в ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия обучала граждан Молдовы устраивать беспорядки. В частности, молдавская полиция раскрыла программу, согласно которой сотни ее граждан доставлялись в Россию. Там они якобы проходили обучение для вышеупомянутых деяний.

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Молдова