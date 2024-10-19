У Молдові напередодні виборів люди почали отримувати фейкові повідомлення
Завтра у Молдові відбудуться президентські вибори та референдум. Напередодні цих подій люди все частіше почали отримувати фейкові повідомлення у месенджерах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
У службі інформаційних технологій та кібербезпеки Молдови зазначили, що деякі повідомлення надходять із номерів телефонів Індонезії.
"Все більше людей отримують підозрілі повідомлення в WhatsApp та на інших платформах. Деякі, схоже, надходять з Індонезії, але в них йдеться про нашу країну. Ці повідомлення намагаються маніпулювати громадською думкою про референдум та вибори", - йдеться у повідомленні.
Крім того, служба порекомендувала громадянам, які отримали такі повідомлення, три варіанти дій:
- заблокувати відправника;
- повідомити у месенджері, що повідомлення є спамом;
- поскаржитися на повідомлення.
Але головне, що радить служба - не розповсюджувати такі повідомлення.
Нагадаємо, вчора віце-прем'єр міністр Молдови Христина Герасимова заявила, що Росія витратила близько 100 млн євро, щоб спробувати зірвати вибори президента країни, а також референдум щодо вступу країни в ЄС.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія навчала громадян Молдови влаштовувати заворушення. Зокрема, молдовська поліція розкрила програму, згідно з якою сотні її громадян доправляли в Росію. Там вони нібито проходили навчання для вищезазначених діянь.
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