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У Молдові напередодні виборів люди почали отримувати фейкові повідомлення

Субота 19 жовтня 2024 19:54
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У Молдові напередодні виборів люди почали отримувати фейкові повідомлення Фото: будівля парламенти Молдови та прапор країни (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра у Молдові відбудуться президентські вибори та референдум. Напередодні цих подій люди все частіше почали отримувати фейкові повідомлення у месенджерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

У службі інформаційних технологій та кібербезпеки Молдови зазначили, що деякі повідомлення надходять із номерів телефонів Індонезії.

"Все більше людей отримують підозрілі повідомлення в WhatsApp та на інших платформах. Деякі, схоже, надходять з Індонезії, але в них йдеться про нашу країну. Ці повідомлення намагаються маніпулювати громадською думкою про референдум та вибори", - йдеться у повідомленні.

Крім того, служба порекомендувала громадянам, які отримали такі повідомлення, три варіанти дій:

  • заблокувати відправника;
  • повідомити у месенджері, що повідомлення є спамом;
  • поскаржитися на повідомлення.

Але головне, що радить служба - не розповсюджувати такі повідомлення.

Нагадаємо, вчора віце-прем'єр міністр Молдови Христина Герасимова заявила, що Росія витратила близько 100 млн євро, щоб спробувати зірвати вибори президента країни, а також референдум щодо вступу країни в ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія навчала громадян Молдови влаштовувати заворушення. Зокрема, молдовська поліція розкрила програму, згідно з якою сотні її громадян доправляли в Росію. Там вони нібито проходили навчання для вищезазначених діянь.

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