У Молдові на кордоні спіймали п'ятьох чоловіків, які втекли з України

Молдовські прикордонники затримали групу із п'ятьох українців, які незаконно перетнули кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Прикордонної поліції Молдови.
Прикордонники помітили групу з п'ятьох людей приблизно за 200 метрів від лінії кордону. Вони пересувалися пішки.
На місце виїхала оперативна група. Нелегалів затримали та доставили до штабу сектору прикордонної поліції "Бричень" для перевірки.
"В результаті проведеного розслідування було встановлено, що всі п'ятеро мігрантів є громадянами України та шукають притулку у Молдові", - уточнили у Прикордонній поліції.
Нагадаємо, вже неодноразово було відомо про випадки втечі українських чоловіків з країни через загрозу мобілізації.
Зокрема, на Закарпатті минулого місяця біля кордону знайшли бус, який група з 18 осіб могла використати для втечі до Угорщини.
Також у травні Прикордонна поліція Словаччини заявила про те, що випадки незаконного перетину кордону з Україною почастішали. Це відбувалося на тлі ухвалення закону про мобілізацію.
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