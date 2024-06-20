У Молдові на кордоні спіймали п'ятьох чоловіків, які втекли з України

Що передувало

Нагадаємо, вже неодноразово було відомо про випадки втечі українських чоловіків з країни через загрозу мобілізації.

Зокрема, на Закарпатті минулого місяця біля кордону знайшли бус, який група з 18 осіб могла використати для втечі до Угорщини.

Також у травні Прикордонна поліція Словаччини заявила про те, що випадки незаконного перетину кордону з Україною почастішали. Це відбувалося на тлі ухвалення закону про мобілізацію.

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