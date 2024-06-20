RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Молдове на границе поймали пятерых мужчин, которые сбежали из Украины

Фото: молдавские пограничники поймали пятерых украинских мужчин (border.gov.md)
Автор: Иван Носальский

Молдавские пограничники задержали группу из пятерых украинцев, которые незаконно пересекли границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пограничной полиции Молдовы.

Пограничники заметили группу из пятерых человек примерно в 200 метрах от линии границы. Они передвигались пешком. 

На место выехала оперативная группа. Нелегалов задержали и доставили в штаб сектора пограничной полиции "Бричень" для проверки. 

"В результате проведенного расследования было установлено, что все пятеро мигрантов являются гражданами Украины и ищут убежища в Молдове", - уточнили в Пограничной полиции. 

Что предшествовало

Напомним, уже неоднократно было известно о случаях побега украинских мужчин из страны из-за угрозы мобилизации.

В частности, на Закарпатье в прошлом месяце возле границы нашли бус, который группа из 18 человек могла использовать для побега в Венгрию.

Также в мае Пограничная полиция Словакии заявила о том, что случаи незаконного пересечения границы с Украиной участились. Это происходило на фоне принятия закона о мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваВыезд за границуМобилизация в Украине