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В Молдове фермеры угрожают масштабными протестами из-за решения по Украине

14:24 18.08.2026 Вт
2 мин
Аграрии выдвинули властям жесткий ультиматум
aimg Юлия Капитонова
В Молдове фермеры угрожают масштабными протестами из-за решения по Украине Фото: Молдавские фермеры озвучили свои требования (Getty Images)
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Молдавские фермеры угрожают масштабными протестами, если власти не пересмотрят решение о скидке для Украины на перевозку грузов по железной дороге. Аграрии требуют от правительства отреагировать на их требование до 21 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

С таким ультиматумом выступила молдавская ассоциация аграриев "Сила фермеров".

По словам главы ассоциации Александра Слусаря, он уже встретился с премьером Василием Тофаном.

В центре их внимания было беспокойство фермеров относительно льготного железнодорожного транзита для Украины.

На этом фоне Слусарь напомнил о ситуации в 2022-2023 годах, когда плохо организованный транзит продукции из соседней страны заблокировал экспорт отечественных товаров.

"Молдовским фермерам пришлось продавать продукцию значительно дешевле себестоимости. Мы не можем допустить, чтобы наш экспорт оказался под угрозой из-за логистических или таможенных препятствий", - заявил глава "Силы фермеров".

Он также добавил, что фермеры добиваются участия в дискуссиях по организации транзита украинских грузов.

Ассоциация уже объявила дедлайн для властей Молдовы - 21 августа. Если правительство страны никак не отреагирует, фермеры обещают начать масштабные протесты.

О чем договорились Украина и Молдова?

12 августа стало известно, что Киев и Кишинев достигли важной договоренности по 50% скидке на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов.

Это удалось сделать в рамках переговоров главы Кабмина Сергея Корецкого и премьер-министра Молдовы Василия Тофана.

По словам главы украинского правительства, новый режим заработал 10 августа 2026 года

Корецкий также отметил, что речь идет о действительно важном решении для украинских экспортеров в условиях российского террора в Черном море.

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