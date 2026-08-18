В Молдове фермеры угрожают масштабными протестами из-за решения по Украине

Молдавские фермеры угрожают масштабными протестами, если власти не пересмотрят решение о скидке для Украины на перевозку грузов по железной дороге. Аграрии требуют от правительства отреагировать на их требование до 21 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

С таким ультиматумом выступила молдавская ассоциация аграриев "Сила фермеров".

По словам главы ассоциации Александра Слусаря, он уже встретился с премьером Василием Тофаном.

В центре их внимания было беспокойство фермеров относительно льготного железнодорожного транзита для Украины.

На этом фоне Слусарь напомнил о ситуации в 2022-2023 годах, когда плохо организованный транзит продукции из соседней страны заблокировал экспорт отечественных товаров.

"Молдовским фермерам пришлось продавать продукцию значительно дешевле себестоимости. Мы не можем допустить, чтобы наш экспорт оказался под угрозой из-за логистических или таможенных препятствий", - заявил глава "Силы фермеров".

Он также добавил, что фермеры добиваются участия в дискуссиях по организации транзита украинских грузов.

Ассоциация уже объявила дедлайн для властей Молдовы - 21 августа. Если правительство страны никак не отреагирует, фермеры обещают начать масштабные протесты.