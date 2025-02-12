У Молдові біля кордону з Україною знайшли дрон

Нічний обстріл України

Цієї ночі росіяни випустили по Україні сім балістичних ракет та 123 дрони. Сили ППО знищили. Сили ППО знищили шість ракет та 71 безпілотник. Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.



Відомо, що шість балістичних ракет були знищені над Києвом цієї ночі. У столиці внаслідок атаки загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед них дитина.

Також у Миколаївській та Чернігівській області були атаковані об'єкти інфраструктури. У Чернігівській області через удар поранення отримали двоє осіб.

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