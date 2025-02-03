Дрон порушив повітряний простір Молдови та пролетів над кількома населеними пунктами

У ніч на понеділок, 3 лютого, невідомий безпілотник порушив повітряний простір Молдови. Дрон пролетів над декількома населеними пунктами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Сьогодні вночі безпілотний літальний апарат (БПЛА) порушив повітряний простір Республіки Молдова", - сказано у повідомленні.

Несанкціонований політ був виявлений і відстежений системами контролю повітряного простору Національної Армії. Порушення було зафіксовано між 00:30 та 00:45 годиною.

Траєкторія польоту дрона: село Павлівка, Україна - село Карманова - місто Маяк - місто Григоріополь.

Після цього безпілотник залишив повітряний простір Республіки Молдова за тією ж траєкторією.

Порушення повітряного простору під час обстрілів України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну періодично фіксуються порушення повітряного простору інших країн російськими дронами. Це відбувається під час масштабних обстрілів України.

Раніше ми писали, що 10 листопада, на території Молдови виявили два дрони, які залетіли під час іншої атаки РФ. МЗС Молдови рішуче засудило дії Росії. У Повітряних силах України зазначили, що частина дронів збилася з курсу, опинившись у Білорусі та Молдові.