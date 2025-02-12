В Молдове возле границы с Украиной нашли дрон

Ночной обстрел Украины

Этой ночью россияне выпустили по Украине семь баллистических ракет и 123 дрона. Силы ПВО уничтожили. Силы ПВО уничтожили шесть ракет и 71 беспилотник. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.



Известно, что шесть баллистических ракет были уничтожены над Киевом этой ночью. В столице в результате атаки погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них ребенок.

Также в Николаевской и Черниговской области были атакованы объекты инфраструктуры. В Черниговской области из-за удара ранения получили два человека.

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