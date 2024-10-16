У Молдові, біля кордону з Україною, знайшли уламки ракети

На півнорчі Молдови було знайдено уламки ракети. Це сталось за чотири кіломтери від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну поліцію Молдови.

За даними молдовських прикордонників, вранці середи, 16 жовтня, вони отримали повідомлення від місцевих жителів. Ті розповіли, що знайшли кілька металевих предметів, найімовірніше - частин від ракети.

Уламки були знайдені поблизу села Ленкеуць Окницького району на відстані 4 кілометрів від державного кордону з Україною.

У Молдові вжили негайних заходів з охорони території та поінформували екстрену службу. Уламки будуть перевірені групою технічно-вибухотехнічної секції та прокуратури.

Фото: уламки ракети у Молдові (border.gov.md)