У Молдові заперечили проліт дронів РФ під час атаки вночі: що кажуть у Повітряних силах

В Україні зафіксували проліт російського дрону через Молдову під час масованої атаки у ніч проти 27 лютого. У Повітряних силах не бачать у цьому випадку нічого сенсаційного, адже подібне відбувається не вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Я знав, що сьогодні буде "топ новиною", що пролетів "Шахед" через Молдову. Ну це ж було вже і не раз. Я навіть не бачу особливої сенсаційності в цій новині, що пролітають через Молдову чи Придністров'я, анклав російський, і ракети крилаті й "Шахеди". Ну і цього разу безумовно був зафіксований такий проліт радіолокаційними системами", - сказав він.

За словами спікера, "нічого дивного тут немає", бо Росія проводить свої провокаційні дії на цьому напрямку далеко не вперше.

"Це не лише безпілотники ударного типу, а й розвідувальні БПЛА часто навіть наближалися до території Румунії. Ну типу "Орлан" чи якісь це було раніше, десь рік чи пів року тому. Такі випадки були теж. Тому нічого особливого в цій новині немає. Він пролетів, скоротив собі, так би мовити, шлях і таким чином потрапив з півдня на територію нашої держави, де був знищений нашою ППО", - констатував Ігнат.

Обстріл України

Окупанти запустили по Україні 13 дронів-камікадзе типу "шахед", балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П під час обстрілу України в ніч проти 27 лютого. ППО збила 11 безпілотників та 2 ракети.

При цьому в Міноборони Молдови заявили, що ударні безпілотники російських військових, запущені під час чергової повітряної атаки Україною ввечері в понеділок, 27 лютого, не залітали на територію Молдови.

Зазначимо, що це справді не перший подібний випадок. Наприклад, у Молдові 11 лютого в районі кордону з Україною, недалеко від села Етулія Вулканештського району прикордонники виявили фрагменти дрону типу Shahed. Атака безпілотника відбулася вночі з 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.