ua en ru
Ср, 16 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Молдове, у границы с Украиной, нашли обломки ракеты

Среда 16 октября 2024 15:32
UA EN RU
В Молдове, у границы с Украиной, нашли обломки ракеты Иллюстративное фото: в Молдове, у границы с Украиной, нашли обломки ракеты (facebook.com Ministerul Apărării al Republicii Moldova)
Автор: Наталья Кава

На севере Молдовы были обнаружены обломки ракеты. Это произошло в четырех километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Пограничную полицию Молдовы.

По данным молдавских пограничников, утром среды, 16 октября, они получили уведомления от местных жителей. Те рассказали, что нашли несколько металлических предметов, вероятнее всего – частей от ракеты.

Обломки были найдены вблизи села Ленкеуц Окницкого района в 4 километрах от государственной границы с Украиной.

В Молдове приняли немедленные меры по охране территории и проинформировали экстренную службу. Обломки будут проверены группой техническо-взрывотехнической секции и прокуратуры.

В Молдове, у границы с Украиной, нашли обломки ракеты

Фото: обломки ракеты в Молдове (border.gov.md)

Не первый случай

11 февраля молдавские пограничники обнаружили обломки дрона Shahed вблизи границы с Украиной. Атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от Молдовы.

На следующий день стало известно, что вместе с обломками дрона в Молдове было обнаружено 50 кг взрывчатки.

Кроме того, во время массированной атаки в ночь на 27 февраля российский дрон пересек молдавскую границу. В Воздушных силах Украины отметили, что такие случаи происходят не впервые и не сенсационные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Война в Украине
NEWS
Зеленский в Раде представил план победы Украины: что в нем
Зеленский в Раде представил план победы Украины: что в нем
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам