В Молдове значительно подорожал газ: в чем причина
Власти Молдовы приняли решение поднять тарифы на газ. Теперь цена составляет 1460 долларов за тысячу кубометров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsMaker.
Сегодня, 4 августа, состоялось заседание Национального агентства регулирования энергетики, в ходе которого рассмотрели предложение "Молдовагаз" о повышении тарифов.
Ранее власти заложили в проект среднюю закупочную цену на газ, который поставляет российский "Газпром", в 899 долларов за тысячу кубометров. Однако из-за нестабильной ситуации на энергетическом рынке стоимость изменилась.
При этом в новый проект "Молдовагаз" попросил включить накопленные тарифные отклонения.
В связи с этим новая цена за тысячу кубометров составляет 1460 долларов. Тарифы вступили в силу с 1 августа.
Напомним, что Молдова хочет покупать больше украинской электроэнергии и ищет дополнительные финансы для этого.
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