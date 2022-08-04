В Молдове значительно подорожал газ: в чем причина

Власти Молдовы приняли решение поднять тарифы на газ. Теперь цена составляет 1460 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsMaker .

Сегодня, 4 августа, состоялось заседание Национального агентства регулирования энергетики, в ходе которого рассмотрели предложение "Молдовагаз" о повышении тарифов.

Ранее власти заложили в проект среднюю закупочную цену на газ, который поставляет российский "Газпром", в 899 долларов за тысячу кубометров. Однако из-за нестабильной ситуации на энергетическом рынке стоимость изменилась.

При этом в новый проект "Молдовагаз" попросил включить накопленные тарифные отклонения.

В связи с этим новая цена за тысячу кубометров составляет 1460 долларов. Тарифы вступили в силу с 1 августа.