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В Молдове значительно подорожал газ: в чем причина

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Кишенев, Четверг 04 августа 2022 16:34
В Молдове значительно подорожал газ: в чем причина Фото: в Молдове выросли тарифы на газ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Власти Молдовы приняли решение поднять тарифы на газ. Теперь цена составляет 1460 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsMaker.

Сегодня, 4 августа, состоялось заседание Национального агентства регулирования энергетики, в ходе которого рассмотрели предложение "Молдовагаз" о повышении тарифов.

Ранее власти заложили в проект среднюю закупочную цену на газ, который поставляет российский "Газпром", в 899 долларов за тысячу кубометров. Однако из-за нестабильной ситуации на энергетическом рынке стоимость изменилась.

При этом в новый проект "Молдовагаз" попросил включить накопленные тарифные отклонения.

В связи с этим новая цена за тысячу кубометров составляет 1460 долларов. Тарифы вступили в силу с 1 августа.

Напомним, что Молдова хочет покупать больше украинской электроэнергии и ищет дополнительные финансы для этого.

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Молдова Тарифы на ЖКХ Газ Российская Федерация
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