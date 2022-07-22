Молдова хочет покупать больше электроэнергии в Украине и ищет деньги, - Санду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента страны Майю Санду в эфире TVR Moldova .

По ее словам, Молдова намерена покупать больше украинской электроэнергии и искать альтернативы, поскольку действующий контракт с непризнанным Приднестровьем не долгосрочный.

"Мы хотели бы иметь возможность покупать больше электроэнергии, потому что в случае контракта с Тирасполем у нас нет ясности, что будет дальше. Нет никакого долгосрочного контракта", - сказала Санду.

Она добавила, что для этого премьер-министр страны Наталья Гаврилица отправилась в Вашингтон. Глава правительства планирует договориться о финансовой помощи.

"Это один из запросов, которые мы сформулировали некоторое время назад в США. Ждем, к каким результатам это приведет. Мне пока не удалось поговорить с премьер-министром", - заявила президент.