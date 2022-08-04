У Молдові значно подорожчав газ: у чому причина

Влада Молдови прийняла рішення підняти тарифи на газ. Тепер ціна становить 1460 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsMaker .

Сьогодні, 4 серпня, відбулося засідання Національного агентства регулювання енергетики, в ході якого розглянули пропозицію "Молдовагаз" про підвищення тарифів.

Раніше влада заклала в проект середню закупівельну ціну на газ, який постачає російський "Газпром", у 899 доларів за тисячу кубометрів. Однак через нестабільну ситуацію на енергетичному ринку вартість змінилася.

При цьому в новий проект "Молдовагаз" попросив включити накопичені тарифні відхилення.

У зв'язку з цим нова ціна за тисячу кубометрів становить 1460 доларів. Тарифи набрали чинності з 1 серпня.