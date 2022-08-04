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У Молдові значно подорожчав газ: у чому причина

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Кишенів, Четвер 04 серпня 2022 16:34
У Молдові значно подорожчав газ: у чому причина Фото: у Молдові зросли тарифи на газ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Молдови прийняла рішення підняти тарифи на газ. Тепер ціна становить 1460 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsMaker.

Сьогодні, 4 серпня, відбулося засідання Національного агентства регулювання енергетики, в ході якого розглянули пропозицію "Молдовагаз" про підвищення тарифів.

Раніше влада заклала в проект середню закупівельну ціну на газ, який постачає російський "Газпром", у 899 доларів за тисячу кубометрів. Однак через нестабільну ситуацію на енергетичному ринку вартість змінилася.

При цьому в новий проект "Молдовагаз" попросив включити накопичені тарифні відхилення.

У зв'язку з цим нова ціна за тисячу кубометрів становить 1460 доларів. Тарифи набрали чинності з 1 серпня.

Нагадаємо, що Молдова хоче купувати більше української електроенергії і шукає додаткові фінанси для цього.

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Молдова Тарифи на ЖКГ Газ Російська Федерація
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