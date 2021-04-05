В Молдове заявили, что судью Чауса похитили "иностранцы" и уже выехали в Украину

Украинский судья Николай Чауc, объявленный Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, был похищен в Молдове "иностранными гражданами". Они уже покинули территорию страны, перейдя молдавско-украинскую границу.

По словам министра, подразделения МВД проводят расследование, и им уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого. "Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут", - сказал Войку.

Он подчеркнул, что похищение совершили иностранные граждане, которые выехали из Молдовы в Украину. Переписка организаторов преступления тоже велась на украинском, заявил Войку. Чиновник подчеркнул, что молдавские правоохранительные органы сотрудничают со Службой информации и безопасности и намерены обратиться к украинским коллегам и в международный розыск.

"Чаус - гражданин Украины, против которого в 2016 году в Украине возбудили уголовное дело по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах. В 2017 году Чаус незаконно пересек молдавскую границу и попросил в республике политического убежища. Ему отказали, но он опротестовал решение властей в суде. Сейчас дело рассматривает Высшая судебная палата. Украинские правоохранители неоднократно обращались к нам с запросами о высылке Чауса, но пока у него статус попросившего убежища, мы не можем его депортировать. При этом он может свободно путешествовать по стране и выезжать за границу", - объяснил Войку.