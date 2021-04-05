У Молдові заявили, що суддю Чауса викрали "іноземці" і вже виїхали в Україну

Український суддя Микола Чаус, оголошений Інтерполом в міжнародний розшук за підозрою в хабарництві, був викрадений у Молдові "іноземними громадянами". Вони вже покинули територію країни, перейшовши молдавсько-український кордон.

За словами міністра, підрозділи МВС проводять розслідування, і їм вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного. "Поки рано говорити про звинувачення, у нас тільки один затриманий. Але ми вже знайшли машини, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їхнє листування, встановили особи деяких викрадачів і їх маршрут", - сказав Войко.

Він підкреслив, що викрадення здійснили іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну. Листування організаторів злочину теж велося українською, заявив Войку. Чиновник підкреслив, що молдавські правоохоронні органи співпрацюють зі Службою інформації і безпеки і мають намір звернутися до українських колег та у міжнародний розшук.

"Чаус - громадянин України, проти якого у 2016 році в Україні порушили кримінальну справу за підозрою у хабарництві в особливо великих розмірах. У 2017 році Чаус незаконно перетнув молдовський кордон і попросив у республіці політичного притулку. Йому відмовили, але він опротестував рішення влади в суді. Зараз справу розглядає Вища судова палата. Українські правоохоронці неодноразово зверталися до нас із запитами про висилку Чауса, але поки у нього статус прохача притулку, ми не можемо його депортувати. При цьому він може вільно подорожувати країною й виїжджати за кордон", - пояснив Войку.