В Молдове заявили о 56 гражданах страны, воевавших на стороне боевиков на Донбассе
В Молдове осуждены 15 из 56 граждан, воевавших на Донбассе
Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) заявила, что 56 граждан страны воевали на стороне боевиков так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" ("ДНР"/"ЛНР"). Об этом сообщает Ziarul de garda.
Так, пресс-секретарь СИБ Даниэллы Минзат рассказала, что на сегодня 18 из этих 56 граждан Молдовы задержаны, 15 из них уже осуждены.
"По неофициальным данным, двух граждан Молдовы осудили в Украине", - заявила спикер.
Также она рассказала, что в Молдове граждан, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе, осуждают по статье о наемниках, а в Украине - по статье о терроризме.
Кроме того, Минзат рассказала, что около 70% молдавских наемников, которые воевали на Донбассе, являются выходцами из социально уязвимых семей и безработные.
Напомним, что 7 июля полиция задержала военного ВСУ, который ранее воевал на стороне "ДНР".