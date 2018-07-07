Полиция задержала военного ВСУ, ранее воевавшего на стороне "ДНР"

Молодой человек скрывался от правосудия в одной из воинских частей Объединенных сил

Военной контрразведкой из состава Объединенных сил разоблачен и задержан военнослужащий Вооруженных сил Украины - член террористической организации "Донецкая народная республика" ("ДНР"). Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что правоохранителями разоблачен и задержан участник террористической организации "ДНР", который скрывался от правосудия в одной из воинских частей Объединенных сил.

В результате спецоперации задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам пророссийских бандформирований и поступил на службу в штаб "ДНР" в городе Часов Яр, где выполнял указания своих главарей по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украины в Артемовском районе Донецкой области.

Так, в июле 2014 года с началом освобождения украинских городов от пророссийских боевиков, задержанный покинул службу в "ополчении Новороссии" и вернулся в Херсонскую область. С целью избежания наказания молодой человек заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая вовлечена в операции Объединенных сил.

6 июля 2018 года материалы о противоправной деятельности указанного лица переданы в Бахмутский отдел полиции в Донецкой области с целью открытия уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины ("Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований").

Важливо Військовою контррозвідкою зі складу Об’єднаних сил викрито та затримано військовослужбовця Збройних Сил України – члена «ДНР» #ООС #операція_ОС В результаті комплексу заходів, реалізованого співробітниками військової контррозвідки СБУ зі складу Об’єднанихсил, викрито та у взаємодії з Нацполіцією затримано учасника терористичної організації «ДНР», який переховувався від правосуддя в одній з військових частин Об’єднаних сил. Так, в результаті проведеної спецоперації затримано мешканця Херсонської області, який у 2014 році приєднався до бойовиків проросійських бандформувань та вступив на службу до штабу «ДНР» у місті Часів Яр, де зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків з виявлення та затримання патріотично налаштованих громадян України в Артемівському районі Донецької області. У липні 2014 року з початком звільнення українських міст від проросійських бандформувань, затриманий залишив службу в «ополченні Новоросії» та повернувся до Херсонщини. Згодом, з метою уникнення від покарання молодик призвався за мобілізацією до Збройних сил України та в подальшому уклав контракт на проходження військової служби в одній з військових частин, яка залучена до операції Об’єднаних сил. Оперативники військової контррозвідки викрили та певний час тримали колишнього бойовика під контролем. 06 липня 2018 року матеріали щодо протиправної діяльності вказаної особи передано до Бахмутського відділу поліції ГУ НПУ в Донецькій області з метою відкриття кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Військова контррозвідка зі складу Об’єднаних сил продовжує виконання заходів направлених на виявлення осіб, причетних до участі у проросійських терористичних організаціях з метою притягнення їх до відповідальності. Разом переможемо! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 7 липня 2018 р.

Напомним, военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил 3 июля 2018 на мобильном блокпосту задержали трех граждан, которые по базе данных "Миротворец" проходят как боевики "ДНР" и "ЛНР".