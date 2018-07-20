У Молдові заявили про 56 громадян країни, які воювали на боці бойовиків на Донбасі

15 з них вже засуджені

Служба інформації та безпеки Молдови (СІБ) заявила про 56 молдавських громадян, які вступили до лав бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомляє Ziarul de garda.

Так, речниця СІБ Даніелли Минзат розповіла, що на сьогодні 18 з цих 56 громадян Молдови затримані, 15 з них вже засуджені.

"По неофіційним даним, двоє громадян Молдови засудили в Україні", - заявила речниця.

Також вона розповіла, що в Молдові громадян, які воювали на боці бойовиків на Донбасі, засуджують по статті про найманців, а в Україні - по статті про тероризм.

Крім того, Минзат розповіла, що близько 70% молдавських найманців, які воювали на Донбасі, є вихідцями з соціально вразливих сімей та безробітні.

Нагадаємо, що 7 липня поліція затримала військового ЗСУ, який раніше воював на стороні "ДНР".