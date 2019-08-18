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В Молдове застрелился экс-соратник Плахотнюка

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 15:20
В Молдове застрелился экс-соратник Плахотнюка
Фото: Юрий Лункашу (Rise Moldova)

Самоубийство Лункашу произошло в субботу, 17 августа

Бизнесмен Юрий Лункашу, который является экс-соратником бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, в субботу, 17 августа, совершил самоубийство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noi.md.

Как сообщается, о гибели бизнесмена заявил его водитель. Он сообщил, что Лункашу вечером субботы вызвал его к себе домой, после чего они направились к трассе R-6.

Водитель рассказал, что позже Лункашу попросил его остановиться посреди поля и написал записку такого содержания: "Белый дом я купил в 2017 году, я был инвестором". После чего бизнесмен вышел из машины и за несколько метров от нее выстрелил себе в голову. Ранение оказалось смертельным.

Отмечается, что с именем Лункашу связывают банковскую операцию на сумму свыше 154 млн леев, благодаря которой оффшор Investar Investments Limited, который находится на Кипре, приобрел в Кишиневе ряд зданий, которые принадлежали Плахотнюку.

Напомним, ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Российский суд обвиняет Плахотнюка в организации преступного сообщества, а также участии в нем.

РБК-Украина писало, что 14 июня после отставки правительства Павла Филипа в аэропорту Кишинева были замечены пять самолетов для представителей Демократической партии Молдовы. На одном из них покинул страну и Владимир Плахотнюк, чтобы якобы навестить свою семью.

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