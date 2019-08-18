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У Молдові застрелився екс-соратник Плахотнюка

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 15:20
У Молдові застрелився екс-соратник Плахотнюка
Фото: Юрій Лункашу (Rise Moldova)

Самогубство Лункашу сталося у суботу, 17 серпня

Бізнесмен Юрій Лункашу, який є екс-соратником колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка, у суботу, 17 серпня, скоїв самогубство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noi.md.

Як повідомляється, про загибель бізнесмена заявив його водій. Він повідомив, що Лункашу ввечері суботи викликав його до себе додому, після чого вони попрямували до траси R-6.

Водій розповів, що пізніше Лункашу попросив його зупинитися посеред поля та написав записку такого змісту: "Білий будинок я купив в 2017 році, я був інвестором". Після чого бізнесмен вийшов з машини та за декілька метрів від неї вистрілив собі в голову. Поранення виявилося смертельним.

Зазначається, що з ім'ям Лункашу пов'язують банківську операцію на суму понад 154 млн леїв, завдяки якій офшор Investar Investments Limited, який знаходиться в Кіпрі, придбав у Кишиневі ряд будівель, які належали Плахотнюку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тверський суд Москви заочно заарештував молдавського олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка. Російський суд звинувачує Плахотнюка в організації злочинного співтовариства, а також в участі в ньому.

РБК-Україна писало, що 14 червня після відставки уряду Павла Філіпа в аеропорту Кишинева були помічені п'ять літаків для представників Демократичної партії Молдови. На одному з них покинув країну і Володимир Плахотнюк, щоб нібито провідати свою родину.

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