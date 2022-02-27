В Молдове запустили портал для помощи украинским беженцам

Сообщается, что на данный момент на портале размещены ссылки на полезные молдавские ресурсы и группы в Facebook. Но в ближайшее время будет запущен функционал по аналогии с украинским ресурсом "Прихисток".

Также сообщается, что хостинг молдавский и с адресов .RU и .BY доступ закрыт.

На портал DOPOMOGA.LIFE можно перейти по ссылке.